Нова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані

Європейське космічне агентство відсвяткувало сьогодні перший політ своєї нової ракети-носія Vega-C, яка покликана забезпечити більшу віддачу для клієнтів в умовах конкуренції, що зростає, при виведенні супутників на орбіту, повідомляє AP NEWS .

Нова європейська ракета вивела на орбіту італійський супутник LARES-2, зовні схожий на гігантську диско-кулю. Він буде мішенню для наземної лазерної станції. Крім того, принагідно було виведено на орбіти шість міні-супутників кубічної форми з Франції, Італії та Словенії для проведення наукових експериментів.