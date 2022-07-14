Нова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані

На борту ракети один великий супутник та кілька маленьких супутників-кубиків, інформує ZN.ua.

Нова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані

Європейське космічне агентство відсвяткувало сьогодні перший політ своєї нової ракети-носія Vega-C, яка покликана забезпечити більшу віддачу для клієнтів в умовах конкуренції, що зростає, при виведенні супутників на орбіту, повідомляє AP NEWS.

Нова європейська ракета вивела на орбіту італійський супутник LARES-2, зовні схожий на гігантську диско-кулю. Він буде мішенню для наземної лазерної станції. Крім того, принагідно було виведено на орбіти шість міні-супутників кубічної форми з Франції, Італії та Словенії для проведення наукових експериментів.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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