У Росії нова напасть - тане вічна мерзлота, половина інфраструктури РФ може просто самознищитися

У Росії пропонують створити систему державного моніторингу та управління станом вічної мерзлоти в Арктичній зоні країни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Танення вічної мерзлоти може призвести до трильйонних збитків інфраструктури, оскільки "розморожування" грунтів Арктики призведе до пошкоджень і руйнувань будівель і комунікацій, що зводилися з урахуванням того, що на глибині грунт завжди залишався твердим.

"В даний час вартість будівель та інженерних споруд, побудованих в Арктичній зоні на вічній мерзлоті, становить близько 9,6 трлн рублів. При змінах клімату до 2050 року збитки для житлових і промислових споруд оцінюються в 5-7 трлн рублів, з них збитки житлові будинкам становить близько 770 млрд рублів, - зазначають російські ЗМІ.