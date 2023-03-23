У Росії нова напасть - тане вічна мерзлота, половина інфраструктури РФ може просто самознищитися

Країні загрожують трильйонні збитки.

У Росії нова напасть - тане вічна мерзлота, половина інфраструктури РФ може просто самознищитися
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У Росії пропонують створити систему державного моніторингу та управління станом вічної мерзлоти в Арктичній зоні країни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Танення вічної мерзлоти може призвести до трильйонних збитків інфраструктури, оскільки "розморожування" грунтів Арктики призведе до пошкоджень і руйнувань будівель і комунікацій, що зводилися з урахуванням того, що на глибині грунт завжди залишався твердим.

"В даний час вартість будівель та інженерних споруд, побудованих в Арктичній зоні на вічній мерзлоті, становить близько 9,6 трлн рублів. При змінах клімату до 2050 року збитки для житлових і промислових споруд оцінюються в 5-7 трлн рублів, з них збитки житлові будинкам становить близько 770 млрд рублів, - зазначають російські ЗМІ.


Лія Ільченко, ZN.ua





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