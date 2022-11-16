Нова сторінка в історії: NASA відправило до космосу найпотужнішу ракету у світі, фото та відео

Ракета-носій Space Launch System (SLS) з космічним кораблем Orion стартувала до Місяця в рамках місії Artemis 1.

Найпотужнішу ракету Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) було запущено зі стартового майданчика космічного центру імені Кеннеді, розташованого на мисі Канаверал в американському штаті Флорида. Це нова сторінка в історії освоєння космосу, повідомляє BBC, інформує Апостроф.

Майже 100-метрова ракета в рамках місії Artemis 1 вивела до космосу космічний корабель Orion, який здійснить обліт нашого супутника та повернеться на Землю.

Варто зазначити, що на борту космічного корабля екіпажу не було. У разі успішної реалізації місії Artemis 1, астронавти NASA зможуть облетіти Місяць у 2024 році та приземлитися на єдиний природний супутник Землі у 2025 році.

Раніше запуск ракети був запланований на 27 вересня, проте NASA відклали його через ураган "Ніколь", який загрожує штату Флорида.


Світлана Гудкова, Апостроф





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