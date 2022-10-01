Компанія Firefly Aerospace успішно запустила в космос ракету Alpha

На ракету було нанесено кольори українського прапора.

Компанія Firefly Aerospace успішно запустила в космос ракету Alpha
Alpha вивела на орбіту партію супутників
© Макс Поляков/Facebook

Космічна компанія Firefly Aerospace успішно здійснила другий запуск ракети Alpha. Він відбувся з бази Космічних сил США Ваденберг.

Як написав на Facebook засновник компанії та колишній її співвласник, український бізнесмен Макс Поляков, на ракету було нанесено кольори прапора України. «Це послання всім тим, хто вміє читати між рядками. Слава Україні!», – написав Поляков.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
"Озера" на Марсі можуть виявитися не тим, чим вважалося - вчені"Озера" на Марсі можуть виявитися не тим, чим вважалося - вчені
Нове дослідження показало, що хромосоми «майже рідкі»Нове дослідження показало, що хромосоми «майже рідкі»
Крихітні роботи змогли очистити легені мишей від пневмоніїКрихітні роботи змогли очистити легені мишей від пневмонії
На Алясці з'являється все більше озер з «киплячим» метаном на поверхніНа Алясці з'являється все більше озер з «киплячим» метаном на поверхні
Цієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайнЦієї ночі апарат DART вріжеться в супутник астероїда: на це можна подивитися онлайн
Блок рекламы


Похожие новости
Китайські астронавти вийшли у відкритий космос із нової станціїКитайські астронавти вийшли у відкритий космос із нової станції
Як виглядає найрідкісніша і найпотужніша блискавка, що зачепила нижній край космосу: фотоЯк виглядає найрідкісніша і найпотужніша блискавка, що зачепила нижній край космосу: фото
До китайської космічної станції успішно пристикувався новий модульДо китайської космічної станції успішно пристикувався новий модуль
Нова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій ГвіаніНова європейська ракета-носій Vega-C успішно стартувала з космодрому у Французькій Гвіані
ЦЕРН планує відправити свій перший супутник до космосуЦЕРН планує відправити свій перший супутник до космосу
«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе
Роскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбиту без разрешения собственниковРоскосмос хочет запустить немецкий телескоп на орбиту без разрешения собственников
Заснеженные Альпы зеленеют, и изменения уже видны из космосаЗаснеженные Альпы зеленеют, и изменения уже видны из космоса
Астрономы зафиксировали странный сигнал из космосаАстрономы зафиксировали странный сигнал из космоса
Высокие "технологии": роSSийский военный спутник с нацистским символом Z продержался в космосе всего 20 дней, фотоВысокие "технологии": роSSийский военный спутник с нацистским символом Z продержался в космосе всего 20 дней, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости