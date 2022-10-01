Компанія Firefly Aerospace успішно запустила в космос ракету Alpha

Космічна компанія Firefly Aerospace успішно здійснила другий запуск ракети Alpha. Він відбувся з бази Космічних сил США Ваденберг.

Як написав на Facebook засновник компанії та колишній її співвласник, український бізнесмен Макс Поляков, на ракету було нанесено кольори прапора України. «Це послання всім тим, хто вміє читати між рядками. Слава Україні!», – написав Поляков.