2022-10-01
Компанія Firefly Aerospace успішно запустила в космос ракету Alpha
На ракету було нанесено кольори українського прапора.
Alpha вивела на орбіту партію супутників© Макс Поляков/Facebook
Космічна компанія Firefly Aerospace успішно здійснила другий запуск ракети Alpha. Він відбувся з бази Космічних сил США Ваденберг.
Як написав на Facebook засновник компанії та колишній її співвласник, український бізнесмен Макс Поляков, на ракету було нанесено кольори прапора України. «Це послання всім тим, хто вміє читати між рядками. Слава Україні!», – написав Поляков.
Фаїна Вауліна, ZN.ua