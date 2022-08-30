Місія "Артеміда-1": ракета зі Снупі та баранцем Шоном на борту прокладе шлях для висадки людей на Місяць

Через 50 років після того, як нога людини вперше ступила на Місяць, перші спроби знову це повторити повинні були зробити 29 серпня. Однак інженерам не вдалося охолодити двигун системи космічного запуску (SLS) космічного агентства США до правильної робочої температури і невідомо, чи вдасться усунути несправності до запланованої дати.

Про це повідомляє DailyMail, інформує Апостроф .

Крім того, фахівці стурбовані тріщиною зверху ракети, ремонт якої коштував би 22 мільярди доларів США , проте вони дійшли висновку, що це просто скупчення інею.

Як зазначають у НАСА, місія Artemis-I – це надзвичайно важливий випробувальний політ. В результаті запуску ракети-носія безпілотний модуль Orion буде виведений на орбіту навколо місяця, після чого повернеться на Землю.

Модуль збере найважливіші дані перед наступними етапами місії - його пілотованим запуском на місячну орбіту, за яким слідує перша з 1972 року місія з прилунення та висадження людей на поверхню супутника Землі.

Якщо все піде за планом, коли він зрештою запуститься, у 2024 році буде ще один політ — цього разу з астронавтами на борту.

Космічний корабель Orion запускають із Космічного центру ім. Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді, до Місяця модуль Orion доставить гігантська ракета НАСА – SLS. За даними НАСА, це найпотужніша ракета у світі, здатна доставляти більше корисного навантаження на далекі відстані, ніж будь-який інший космічний апарат.

Висота ракети-носія SLS - майже 100 метрів, вона здатна забезпечити тягу 4.000 тонн. Через дві хвилини після старту від ракети відокремляться два прискорювачі, а потім основний ступінь, який виконує більшу частину важкого навантаження під час запуску.

Всі ці частини впадуть у Тихий океан, а космічний корабель "Оріон" продовжить свій шлях до Місяця. Протягом чотирьох-шостих тижнів польоту "Оріон" подолає 450.000 км від Землі до Місяця та тисячі кілометрів за межами нашого природного супутника.

"Ми збираємося перевірити модуль в екстремальних умовах: ми змусимо його робити маневри, на які ми ніколи не пішли б на борту корабля екіпаж. Це дозволить у майбутньому максимально підвищити безпеку польоту", - пояснює інженер НАСА Білл Нельсон.

Корабель Orion полетить до Місяця за допомогою службового модуля, наданого Європейським космічним агентством (ЄКА).

У космічний корабель Orion розміром 3 метри міститься до чотирьох астронавтів. У першому польоті місце командира займе повнорозмірний манекен у помаранчевому льотному костюмі, оснащений датчиками вібрації та прискорення.

Два інші манекені, виготовлені з матеріалу, що імітує людські тканини, будуть вимірювати космічну радіацію, яка становить один із найбільших ризиків у ході космічних польотів.

У процесі польоту по дорозі до Місяця з капсули буде випущено десять супутників (розміром з коробку від взуття), які, окрім іншого, будуть проводити виміри радіації на шляху до Місяця.