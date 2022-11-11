Місячна ракета "майже не постраждала": на космічний центр NASA обрушився шторм "Ніколь"

Запуск ракети кілька разів переносили.

Місячна ракета
Місячна ракета опинилася в епіцентрі шторму "Ніколь"
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На узбережжі Флориди, де знаходиться Космічний центр Кеннеді, обрушився тропічний шторм «Ніколь». У цей час на пусковому майданчику знаходилася ракета-носій Space Launch System (SLS) з космічним кораблем «Оріон», які готуються до свого першого запуску в рамках місії «Артеміда». Попередній аналіз, проведений NASA, показав, що ракета "майже не постраждала", повідомляє Space.com.

Зазначається, що «Ніколь» спочатку класифікували як ураган першої категорії. Але в міру руху до узбережжя її сила знизилася до тропічного шторму. Водночас вітри та зливи, які супроводжують «Ніколь», обрушилися на ракету-носій.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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