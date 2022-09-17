2022-09-17
Марсохід Perseverance знайшов можливі сліди життя у дельті стародавньої річки
У майбутньому ці зразки доставлять на Землю для аналізу, інформує
Perseverance знайшов сліди органіки на Марсі© NASA
Марсохід Perseverance зібрав кілька зразків породи Червоної планети, які містять сліди органіки. Як повідомляє
«Зразки, які ми виявили у дельті [річки – ред.], містять найбільшу концентрацію органіки, яку ми спостерігали за час місії. І, звичайно, органічні сполуки є основою життя, тому цікаво, що у нас є породи, які були сформовані у придатному для життя середовищі в озері та несуть у собі органіку», - заявив вчений проєкту Кен Фарлі.
Фаїна Вауліна, ZN.ua