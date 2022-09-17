Марсохід Perseverance знайшов можливі сліди життя у дельті стародавньої річки

У майбутньому ці зразки доставлять на Землю для аналізу, інформує ZN.ua.

Марсохід Perseverance знайшов можливі сліди життя у дельті стародавньої річки
Perseverance знайшов сліди органіки на Марсі
© NASA

Марсохід Perseverance зібрав кілька зразків породи Червоної планети, які містять сліди органіки. Як повідомляє Science alert, ці зразки були знайдені у дельті стародавньої річки. Надалі їх планують доставити Землю для детального аналізу.

«Зразки, які ми виявили у дельті [річки – ред.], містять найбільшу концентрацію органіки, яку ми спостерігали за час місії. І, звичайно, органічні сполуки є основою життя, тому цікаво, що у нас є породи, які були сформовані у придатному для життя середовищі в озері та несуть у собі органіку», - заявив вчений проєкту Кен Фарлі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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