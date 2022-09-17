Марсохід Perseverance знайшов можливі сліди життя у дельті стародавньої річки

Марсохід Perseverance зібрав кілька зразків породи Червоної планети, які містять сліди органіки. Як повідомляє Science alert , ці зразки були знайдені у дельті стародавньої річки. Надалі їх планують доставити Землю для детального аналізу.

«Зразки, які ми виявили у дельті [річки – ред.], містять найбільшу концентрацію органіки, яку ми спостерігали за час місії. І, звичайно, органічні сполуки є основою життя, тому цікаво, що у нас є породи, які були сформовані у придатному для життя середовищі в озері та несуть у собі органіку», - заявив вчений проєкту Кен Фарлі.