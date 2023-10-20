У Мюнхені знайшли сліди 100 жител залізної доби

У них могло жити близько 500 людей.

Археологи виявили свідчення того, що територія сучасного Мюнхена була щільно заселена в залізну добу. Під час розкопок у рамках підготовки до будівництва житлового комплексу вчені знайшли сліди 100 стародавніх жител, в яких могли жити близько 500 осіб, повідомляє Heritage Daily.

Вчені знайшли сліди жител залізної доби © Bayerisches Staatsministerium f?r Wissenschaft und Kunst

Відкриття було зроблено у районі Фельдмохінг. Тут знайшли круглі отвори для стовпів, які свідчать про те, що в минулому тут було багато будівель. Вчені відзначають, що споруди відрізнялися за розміром та плануванням. Це були фахверкові дерев'яні будинки, збудовані з використанням глини, інформує ZN.ua .

Усього вченим вдалося знайти 2800 структур. Крім того, вони виявили дві групи могил, що складаються із дев'яти поховань. Вони датуються пізньою залізною добою, між 450 та 15 роками до нашої ери.

Команда також виявила свідчення присутності римлян у регіоні. На неї вказали римські поховання ІІІ-ІV століть нашої ери. В одному із поховань дослідники виявили похоронні підношення у вигляді тарілки, непошкодженого керамічного глека та чаші для пиття з мильного каменю.

В одному з римських поховань було виявлено частину серпу. На думку вчених, це вказує на те, що в цьому районі, ймовірно, було розкидане сільськогосподарське поселення.