Марсохід Perseverance знайшов вулканічні камені в кратері, який вважається озером, що висохло

Марсохід Perseverance зробив дивовижне відкриття – він виявив вулканічні магматичні камені в кратері Езеро. Це може допомогти вченим краще розібратися в кліматичній історії Марса і з'ясувати, коли Червона планета була вологою і потенційно населеною, повідомляє Space.com.

Виявлення вулканічних порід стало несподіванкою для вчених. Вважалося, що Perseverance сів у регіоні, сформованому з бруду та уламків, що залишилися на місці древнього озера, яке існувало у кратері Езеро приблизно 3,7 мільярда років тому.