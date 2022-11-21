Телескоп Hubble показав унікальне фото зіткнення галактик

Злиття галактик Arp-Madore 417-391 у сузір'ї Ерідан зафіксував космічний телескоп Hubble.

У пресслужбі обсерваторії опублікували дивовижні знімки.

На фото можна побачити дві галактики праворуч від центру, які утворюють кільце - вузьке і блакитне, тоді як їхні ядра створюють опуклість на стороні кільця.

Фото: ESA/Hubble & NASA

Над кільцем видно ще яскраву помаранчеву зірку, а ліворуч від центру - дві менші спіральні галактики й кілька зірок.

Телескоп Hubble використав свою Advanced Camera for Surveys (ACS), щоб зняти цю унікальну сцену зіткнення галактик, які розташовані на відстані приблизно 670 мільйонів світлових років від Землі. Цей інструмент оптимізований для "полювання" на галактики та скупчення галактик у стародавньому Всесвіті.

До речі, сузір'я Ерідан назване на честь однойменної міфологічної річки давньогрецького походження, інформує Апостроф.


Ліза Бровко, Апостроф





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