Зіткнення з астероїдом: чи можливе воно у найближчі 1000 років

Найбільшу небезпеку несуть астероїди діаметром кілометр і більше.

Вчені вважають, що падіння великого астероїда на Землю - це просто питання часу. Такі події траплялися мільярди років тому, і траплятимуться через мільярди років. Поки що нам щастило, але, швидше за все, людство доживе до часів, коли падіння «космічного каменю» стане неминучим. І до цього потрібно бути готовим, пише Science Alert, інформує ZN.ua.

Зіткнення з астероїдом: чи можливе воно у найближчі 1000 років
Вчені розрахували траєкторії потенційно небезпечних астероїдів
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Організації по всьому світу спостерігають за небом та складають карти навколоземних об'єктів. Велику небезпеку становлять більші камені, але вони й набагато рідкісніші. І вчені мають надійні карти, на які нанесені практично всі відомі астероїди діаметром кілометр і більше. Це важливо, оскільки такі камені можуть не тільки стерти з Землі цілі міста, а й завдати серйозних екологічних збитків.

Для того, щоб оцінити, яку загрозу несуть такі астероїди, вчені вирішили простежити траєкторію їхнього руху в найближчі 1000 років. І цей аналіз показав, що жоден з астероїдів діаметром більше кілометра протягом найближчих сотень або 1000 років не несе небезпеки для Землі.

Разом з тим, передбачити рух «космічного их каменів» далі за цей час важко. Це пов'язано з тим, що у орбітальної динаміці навіть невеликі зміни з часом можуть призвести до серйозних наслідків.

У ході дослідження вчені визначили один з астероїдів, (7482) 1994 PC1, як найбільш небезпечний. У найближчу тисячу років він часто зближуватиметься з нашою планетою, але це не означає, що він впаде на неї.

Ще один астероїд, 143651, також викликає занепокоєння. Його орбіта настільки хаотична, що важко передбачити його положення протягом найближчих десятків років. Тобто він може становити або не становити загрози, важко сказати однозначно.

Загалом астрономи визначили 28 кандидатів, які мають ненульову ймовірність «глибокого зіткнення», що означає, що вони пройдуть на відстані меншій, ніж відстань до Місяця.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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