2022-10-26
Телескоп «Хаббл» зробив знімок космічної «замкової щілини»
Об'єкт знаходиться у сузір'ї Оріона.
Об'єкт знаходиться на відстані 1350 світлових років від Землі© esahubble.org
Вчені за допомогою телескопа «Хаббл» отримали знімок незвичайної космічної структури, що нагадує замкову щілину. Як повідомляється на
Вона знаходиться неподалік туманності Оріона – найближчого до Землі регіону активного зореутворення. Сама ж NGC 1999 є наслідком зореутворення, вона сформувалася з детриту, що залишився від утворення новонародженої зірки.
Фаїна Вауліна, ZN.ua