Телескоп «Хаббл» зробив знімок космічної «замкової щілини»

Об'єкт знаходиться у сузір'ї Оріона.

Телескоп «Хаббл» зробив знімок космічної «замкової щілини»
Об'єкт знаходиться на відстані 1350 світлових років від Землі
© esahubble.org

Вчені за допомогою телескопа «Хаббл» отримали знімок незвичайної космічної структури, що нагадує замкову щілину. Як повідомляється на сайті обсерваторії, це відбивна туманність NGC 1999 у сузір'ї Оріона.

Вона знаходиться неподалік туманності Оріона – найближчого до Землі регіону активного зореутворення. Сама ж NGC 1999 є наслідком зореутворення, вона сформувалася з детриту, що залишився від утворення новонародженої зірки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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