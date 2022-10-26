Телескоп «Хаббл» зробив знімок космічної «замкової щілини»

Вчені за допомогою телескопа «Хаббл» отримали знімок незвичайної космічної структури, що нагадує замкову щілину. Як повідомляється на сайті обсерваторії, це відбивна туманність NGC 1999 у сузір'ї Оріона.

Вона знаходиться неподалік туманності Оріона – найближчого до Землі регіону активного зореутворення. Сама ж NGC 1999 є наслідком зореутворення, вона сформувалася з детриту, що залишився від утворення новонародженої зірки.