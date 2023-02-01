Два великі шматки космічного сміття мало не зіткнулися на орбіті

Це призвело б до утворення тисяч дрібніших фрагментів.

Два великі шматки космічного сміття мало не зіткнулися на орбіті
Два великі фрагменти космічного сміття мало не зіткнулися
© ieee.org

Два великі шматки космічного сміття на орбіті Землі мало не зіткнулися 27 січня, що могло призвести до утворення тисяч нових фрагментів. "Відповідальними" за зіткнення були б фрагменти сміття, які залишилися після запуску російських та радянських супутників, повідомляє Space.com.

Про можливість зіткнення заявили аналітики компанії LeoLabs. За їхніми словами, два фрагменти космічного сміття пройшли на відстані лише шість метрів один від одного.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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