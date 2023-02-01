Два великі шматки космічного сміття мало не зіткнулися на орбіті

Два великі шматки космічного сміття на орбіті Землі мало не зіткнулися 27 січня, що могло призвести до утворення тисяч нових фрагментів. "Відповідальними" за зіткнення були б фрагменти сміття, які залишилися після запуску російських та радянських супутників, повідомляє Space.com .

Про можливість зіткнення заявили аналітики компанії LeoLabs. За їхніми словами, два фрагменти космічного сміття пройшли на відстані лише шість метрів один від одного.