2023-01-27
Космічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної форми
Знімок кратера зробив апарат Mars Reconnaissance Orbiter, інформує
Кратер нагадує морду ведмедя© NASA
Вчені за допомогою інструменту HiRISE орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter отримали знімок незвичайного кратера на Марсі. Він нагадує морду гігантського ведмедя, повідомляє
Подібність до тварин кратер отримав завдяки незвичайній структурі по центру, яка нагадує ніс ведмедя. Що могло її створити?
Фаїна Вауліна, ZN.ua