Космічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної форми

Вчені за допомогою інструменту HiRISE орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter отримали знімок незвичайного кратера на Марсі. Він нагадує морду гігантського ведмедя, повідомляє Science Alert.

Подібність до тварин кратер отримав завдяки незвичайній структурі по центру, яка нагадує ніс ведмедя. Що могло її створити?