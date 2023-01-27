Космічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної форми

Знімок кратера зробив апарат Mars Reconnaissance Orbiter, інформує ZN.ua.

Космічний ведмідь: на Марсі знайшли кратер незвичайної форми
Кратер нагадує морду ведмедя
© NASA

Вчені за допомогою інструменту HiRISE орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter отримали знімок незвичайного кратера на Марсі. Він нагадує морду гігантського ведмедя, повідомляє Science Alert.

Подібність до тварин кратер отримав завдяки незвичайній структурі по центру, яка нагадує ніс ведмедя. Що могло її створити?


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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