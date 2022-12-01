Поліції Сан-Франциско майже дозволили ліквідувати небезпечних підозрюваних за допомогою роботів

Але лише у крайніх випадках.

Наглядова рада Сан-Франциско готова дозволити міській поліції у виняткових ситуаціях використовувати роботів для ліквідації підозрюваних. Про це повідомляє телеграм-канал "Бабель".

Відповідно до проголосованої пропозиції, поліцейські можуть використовувати роботів-вбивць тільки якщо застосування інших методів деескалації або нейтралізації злочинців не дали позитивних результатів.

Дозвіл на застосування роботів-вбивць можуть надати лише високопоставлені офіцери.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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