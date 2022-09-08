Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу заявили, що Південний океан поглинає більшу частину надмірного тепла, яке виділяється на планеті. За словами дослідників, потепління цього океану фактично необоротне в масштабах людського життя, оскільки потрібне тисячоліття, щоб захоплене водою тепло було викинуто назад в атмосферу, повідомляє Science alert.

Тобто зміни, які відбуваються зараз, відчуватимуть і наступні покоління. І ці зміни лише посилюватимуться, якщо тільки ми не зможемо скоротити кількість викидів вуглекислого газу.