Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені

Наслідки цього можуть бути непередбачуваними.

Один океан Землі поглинає майже все надмірне тепло на планеті – вчені
Південний океан поглинає майже все надлишкове тепло Землі
© unsplash/goosegrease

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу заявили, що Південний океан поглинає більшу частину надмірного тепла, яке виділяється на планеті. За словами дослідників, потепління цього океану фактично необоротне в масштабах людського життя, оскільки потрібне тисячоліття, щоб захоплене водою тепло було викинуто назад в атмосферу, повідомляє Science alert.

Тобто зміни, які відбуваються зараз, відчуватимуть і наступні покоління. І ці зміни лише посилюватимуться, якщо тільки ми не зможемо скоротити кількість викидів вуглекислого газу.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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