Вчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч років

У печері також знайшли стародавні зразки мистецтва.

Вчені з двох університетів Іспанії виявили свідчення того, що 20 тисяч років тому давні люди використовували клей для кріплення кам'яних насадок до стріл. Знахідка була зроблена в печері Ель-Бушу, розташованій в Іспанії, повідомляє Heritage daily, інформує ZN.ua.

Вчені наші свідчення про використання людьми клею віком 20 тисяч років
Стародавні люди використовували клей ще 20 тисяч років тому
© UNED

У печері були знайдені свідчення доісторичного мистецтва, включаючи зображення тварин, таких як коні та олені, а також геометричних фігур, які називаються тектиформами, які можуть бути ранніми зображеннями стародавніх мисливських пасток.

Тут же археологи знайшли стародавні знаряддя праці, включаючи різці, виготовлені з кременю та кварциту. Дослідження кісток тварин, знайдених тут, показує, що печера використовувалася для сезонного полювання на молодих оленів (Cervus elaphus) навесні, а також на кіз (Capra pyrenaica) та сарн (Rupicapra rupicapra).

Аналіз головок стріл за допомогою інфрачервоної мікроскопії показав, що древні мисливці використовували суміш соснової смоли та бджолиного воску в якості клею для кріплення головок до держаків стріл.

За словами дослідників, це перше свідчення залишків клею, що використовувалося у солютрейському наконечнику цього типу. Клеючу речовину знайшли на дорсальній поверхні снаряда в місці з'єднання виїмки з наконечником.

"Соснова смола - дуже міцний клей, але вона стає дуже крихкою, коли стикається з ударами, які отримують наконечники під час їх використання, тому її змішували з бджолиним воском, щоб створити набагато еластичніший клей", - заявив один з дослідників Франсіско Хав'єр Муньос.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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