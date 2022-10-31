SpaceX нарощує кількість запусків на тлі загроз Росії атакувати супутники

Минулого тижня компанія SpaceX запустила свою ракету-носій Falcon 9 з черговою партією супутників Starlink на борту. Це був вже 44 запуск цього року, що стало рекордом, компанія нарощує темпи запуску апаратів, запускаючи ракету-носій кожні шість днів. І відбувається це на тлі загроз Росії атакувати комерційні супутники, які допомагають Україні у війні, розв'язаній РФ , повідомляє Washington Post.

На орбіті вже близько трьох тисяч апаратів супутникового інтернету компанії.