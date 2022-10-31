SpaceX нарощує кількість запусків на тлі загроз Росії атакувати супутники

Компанія запускає ракети-носія кожні шість днів.

SpaceX нарощує кількість запусків на тлі загроз Росії атакувати супутники
SpaceX запускає ракети-носії кожні шість днів
© Official SpaceX Photos/flickr

Минулого тижня компанія SpaceX запустила свою ракету-носій Falcon 9 з черговою партією супутників Starlink на борту. Це був вже 44 запуск цього року, що стало рекордом, компанія нарощує темпи запуску апаратів, запускаючи ракету-носій кожні шість днів. І відбувається це на тлі загроз Росії атакувати комерційні супутники, які допомагають Україні у війні, розв'язаній РФ, повідомляє Washington Post.

На орбіті вже близько трьох тисяч апаратів супутникового інтернету компанії.

Зазначається, що цього тижня SpaceX планує запустити свою надважку ракету Falcon Heavy. На цей раз замовником виступають космічні сили США, а корисне навантаження ракети суворо засекречено.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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