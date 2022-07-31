Морські археологи знайшли скарби "смарагдового" галеону, який затонув 350 років тому: фото

На Багамах морські археологи знайшли скарби з іспанського галеону "Богоматір Чудес", який затонув 350 років тому. На воду підняли дорогоцінні прикраси, зроблені, зокрема, із золота та смарагдів.

Про це повідомляє The Guardian.

У 1656 іспанський галеон відремонтували в Гавані після аварії корабля, навантажили до верху сріблом, золотом і смарагдами. Через три дні корабель опинився на мілинах острова Велика Багама, а вночі його потопив інший галеон разом із усіма багатствами. Після цього золото неодноразово діставали, але так і не вдавалося з ним піти, за різними збігами обставин, до цього часу.

Морські археологи з Багам та США в рамках експедиції досліджували широку стежку уламків на 13 км, на західній стороні Малої Багамської мілини, коли виявили закарбовані скарби. Знахідки виставлять у новому музеї на Багамах.

Фото: theguardian.com

"Вишуканий золотий філігранний ланцюжок з мотивами розеток входить до числа скарбів, які дозволяють припустити, що деякі з відкриттів призначалися багатим аристократам, якщо не королівським особам. Золота підвіска з хрестом Сантьяго (Святого Якова) та індійським каменем безоаром, який у той час Європі за його цілющі властивості, має форму раковини морського гребінця — символу, визнаного паломниками, що прямують до Сантьяго-де-Компостела в Галіції", - йдеться у повідомленні, інформує Апостроф .

Фото: theguardian.com

Ця знахідка пов'язана зі священним Орденом Сантьяго - військово-релігійним орденом лицарів, які захищали паломників, а також брали активну участь у морській торгівлі Іспанії. Також археологи знайшли золотий хрест Святого Якова Сантьяго поверх великого зеленого овального смарагду. Він обрамлений безліччю квадратних смарагдів.

Фото: theguardian.com

Редактор журналу Wreckwatch, морський археолог Великої Британії доктор Шон Кінгслі вважає, що такі знахідки особливо цінні, оскільки вони знаходилися під щільним піском. У свою чергу, дослідник, засновник компанії Allen Exploration Карл Аллен, який брав участь в експедиції, описав своє захоплення.

"Коли ми підняли овальний кулон зі смарагдом і золотом, у мене перехопило подих. Я відчуваю більший зв'язок із повсякденними знахідками, ніж із монетами та коштовностями, але ці знахідки з Сантьяго з'єднують обидва світи. Кулон зачаровує мене, коли я тримаю його в руках і думаю про його історію. Як ці крихітні підвіски вижили у цих суворих водах і як нам вдалося їх знайти, і є диво Маравільї", - сказав він.

Фото: theguardian.com

Варто уточнити, що усі уламки в багамських водах є власністю уряду Багамських островів, і компанія Карла Аллена зберігає знахідки разом, спонсуючи Багамський морський музей, куди вирушать ці коштовності. Музей відкриється 8 серпня у Фріпорті.

Фото: theguardian.com

Фото: theguardian.com

Фото: theguardian.com