Морські археологи знайшли скарби "смарагдового" галеону, який затонув 350 років тому: фото
На Багамах морські археологи знайшли скарби з іспанського галеону "Богоматір Чудес", який затонув 350 років тому. На воду підняли дорогоцінні прикраси, зроблені, зокрема, із золота та смарагдів.
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У 1656 іспанський галеон відремонтували в Гавані після аварії корабля, навантажили до верху сріблом, золотом і смарагдами. Через три дні корабель опинився на мілинах острова Велика Багама, а вночі його потопив інший галеон разом із усіма багатствами. Після цього золото неодноразово діставали, але так і не вдавалося з ним піти, за різними збігами обставин, до цього часу.
Морські археологи з Багам та США в рамках експедиції досліджували широку стежку уламків на 13 км, на західній стороні Малої Багамської мілини, коли виявили закарбовані скарби. Знахідки виставлять у новому музеї на Багамах.
"Вишуканий золотий філігранний ланцюжок з мотивами розеток входить до числа скарбів, які дозволяють припустити, що деякі з відкриттів призначалися багатим аристократам, якщо не королівським особам. Золота підвіска з хрестом Сантьяго (Святого Якова) та індійським каменем безоаром, який у той час Європі за його цілющі властивості, має форму раковини морського гребінця — символу, визнаного паломниками, що прямують до Сантьяго-де-Компостела в Галіції", - йдеться у повідомленні, інформує
Ця знахідка пов'язана зі священним Орденом Сантьяго - військово-релігійним орденом лицарів, які захищали паломників, а також брали активну участь у морській торгівлі Іспанії. Також археологи знайшли золотий хрест Святого Якова Сантьяго поверх великого зеленого овального смарагду. Він обрамлений безліччю квадратних смарагдів.
Редактор журналу Wreckwatch, морський археолог Великої Британії доктор Шон Кінгслі вважає, що такі знахідки особливо цінні, оскільки вони знаходилися під щільним піском. У свою чергу, дослідник, засновник компанії Allen Exploration Карл Аллен, який брав участь в експедиції, описав своє захоплення.
"Коли ми підняли овальний кулон зі смарагдом і золотом, у мене перехопило подих. Я відчуваю більший зв'язок із повсякденними знахідками, ніж із монетами та коштовностями, але ці знахідки з Сантьяго з'єднують обидва світи. Кулон зачаровує мене, коли я тримаю його в руках і думаю про його історію. Як ці крихітні підвіски вижили у цих суворих водах і як нам вдалося їх знайти, і є диво Маравільї", - сказав він.
Варто уточнити, що усі уламки в багамських водах є власністю уряду Багамських островів, і компанія Карла Аллена зберігає знахідки разом, спонсуючи Багамський морський музей, куди вирушать ці коштовності. Музей відкриється 8 серпня у Фріпорті.