У Німеччині знайшли речі людей, які жили у кам'яному віці та Середньовіччі: фото

У Німеччині знайшли багаті могили кам'яного віку та раннього середньовіччя, в яких були кераміка, мечі та прикраси. Відкриття свідчать, що люди жили в цьому регіоні довше, ніж думали місцеві жителі.

Про це повідомляє livescience.

Археологічні скарби, включаючи глиняний посуд кам'яного віку та середньовічні могили з мечами та коштовностями, свідчать про довгу історію проживання людей біля річки Дунай у Німеччині.

На цьому місці в районі Гайзінген-Гутмадінген у Тутлінгені на південному заході Німеччини археологи виявили одну могилу епохи неоліту або кам'яного віку, датовану третім тисячоліттям до нашої ери, що містить характерну кераміку культури шнурової кераміки, інформує Апостроф .

Вчені також виявили 140 ранньосередньовічних могил, датованих періодом між 500 і 600 роками нашої ери, в яких зберігаються такі предмети, як мечі, списи, щити, кістяні гребені, склянки та сережки.

Виявилося, що район Гутмадінген набагато старший, ніж передбачалося раніше. Він раніше датувався 1273 на підставі перших письмових записів про поселення тут.

В інших могилах цього періоду, знайдених у Німеччині, чоловіків часто ховали зі зброєю, а жінок з прикрасами та намистами. Похоронні обряди іноді змінювалися, коли завойовники захоплювали певне поселення чи регіон. Наприклад, німецьке плем'я під назвою алеманни зазнало поразки від франків у 496 р. н.е. і увійшло до складу герцогства Меровінгів.

Під час цього переходу алеманни почали разом ховати померлих членів своєї сім'ї в могилах, званих адельсграблєг (що означає "шляхетні могили"), в яких також зберігалися багаті речі, такі як обладунки та прикраси. Дослідження однієї з цих могил, датованої приблизно 580–630 роками нашої ери, проведене у 2018 році, показало, що члени сім'ї не обов'язково були пов'язані кровною спорідненістю і що прийомні члени сім'ї цінувалися однаково з тими, хто народився або одружився з ній.