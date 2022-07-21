В Іспанії археологи натрапили на найдавніше місто: фото

Археологи виявили раніше невідоме місто епохи Стародавнього Риму.

Про це повідомив Artnet.com, інформує Апостроф.

Дослідженнями займалися спеціалісти з Університету Сарагоси в Арагоні. На даний момент історична назва цього місця невідома – археологи назвали його Ель-Форау-де-ла-Тута.

На даний момент дослідження продовжуються, 13 експертів з університету нещодавно опублікували звіт про результати проекту. Зазначається, що це розпочалось у 2018 році. Наразі все ще вивчають дві нові надгробні плити, виявлені у некрополі.


Євген Устименко, Апостроф





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