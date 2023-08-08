В Іспанії виявили «виключну» мозаїку із зображенням горгони Медузи

Мозаїку знайшли у руїнах будинку римських часів.

Археологи виявили в Іспанії мозаїку із зображенням горгони Медузи. Як повідомляє Live Science, знахідку було зроблено в руїнах розкішного будинку римських часів на місці археологічних розкопок Уерта-де-Отеро, інформує ZN.ua.

В Іспанії виявили «виключну» мозаїку із зображенням горгони Медузи
Мозаїка була виготовлена близько другого століття
© M?rida City Hall

Мозаїка зображала медузу у центрі восьмикутника, який уособлював егіду чи щит Афіни. На нього було нанесено голову Медузи, яку відрубав Персей. Медузу оточують геометричні та рослинні візерунки, у тому числі, риби та барвисті павичі, які являли собою чотири пори року.

За словами вчених, зображення Медузи, ймовірно, було способом захистити будинок від зла.

Вважалося, що замість волосся у Медузи були змії і вона перетворювала на камінь будь-кого, хто дивився їй у вічі. У ранній Греції її зображували у вигляді чудовиська, часто з бородою і навіть іклами. Але в римські часи зміїне волосся горгони часто замінювали розпатланими пасмами, а саме її зображення набувало подібності з Олександром Македонським - з волоссям, що розвівається, і повернутою головою.

На виявленій мозаїці у Медузи кругле обличчя, очі витрішкуваті, розпатлане волосся, а з лоба ростуть крила, що може вказувати на те, що вона могла літати як бог Меркурій. Вчені зазначають, що те, що мозаїка була кольоровою, а не чорно-білою, вказує на те, що вона була створена у другому столітті нашої ери.

Мозаїка покриває собою ділянку площею 30 квадратних метрів, її виявили студенти. Розкопки у цьому регіоні розпочалися у 1976 році, тоді дослідникам вдалося виявити руїни будинку. Водночас роботи тут було зроблено мало, поки розкопки не відновили студенти у 2019 році. Цілком ймовірно, що мозаїка прикрашала одну з головних кімнат будинку, наприклад, їдальню.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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