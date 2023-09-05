Археологи знайшли в Перу церемоніальний центр періоду до інків
Поховання було зроблено понад 1000 років тому.
Команда археологів з Перу та Японії виявила стародавню пам'ятку доіспанських часів, присвячену поклонінню предкам. Тут були знайдені поховальні камери, людські останки та керамічні підношення, повідомляє
«Ми виявили археологічний пам'ятник періоду Уарі віком від 800 до 1000 років нашої ери» у регіоні Кахамарка за 900 кілометрів на північ від Ліми. На місці виявлено дві поховальні камери з ямами для розміщення мумій та підношень предкам», - розповів японський археолог Шинья Ватанабе.
Кожна з поховальних камер складалася з двох рівнів, в обох було п'ять ніш у стіні, в яких зберігалися підношення, наприклад, мушлі молюсків, керамічні фрагменти та триніжок з конічними опорами.
Також було знайдено чорну церемоніальну посудину Уарі, два музичні керамічні духові інструменти та дві мідні застібки.
Вчені зробили відкриття в долині Жекетепеке в провінції Сан-Мігель у Кахамарку, регіоні, що межує з Еквадором.
«Тут жило багато людей різного походження. Це був церемоніальний центр, присвячений культу предків», – розповів Ватанабе.
Культура Уарі існувала між VII та XIII століттями нашої ери на території сучасного Перу. До 1100 Уарі були завойовані зростаючою імперією інків.