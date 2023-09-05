Археологи знайшли в Перу церемоніальний центр періоду до інків

Поховання було зроблено понад 1000 років тому.

Команда археологів з Перу та Японії виявила стародавню пам'ятку доіспанських часів, присвячену поклонінню предкам. Тут були знайдені поховальні камери, людські останки та керамічні підношення, повідомляє Science Alert, інформує ZN.ua.

Археологи знайшли в Перу церемоніальний центр періоду до інків
Археологи знайшли в Перу артефакти культури Уарі
© SimeonDonov / depositphotos

«Ми виявили археологічний пам'ятник періоду Уарі віком від 800 до 1000 років нашої ери» у регіоні Кахамарка за 900 кілометрів на північ від Ліми. На місці виявлено дві поховальні камери з ямами для розміщення мумій та підношень предкам», - розповів японський археолог Шинья Ватанабе.

Кожна з поховальних камер складалася з двох рівнів, в обох було п'ять ніш у стіні, в яких зберігалися підношення, наприклад, мушлі молюсків, керамічні фрагменти та триніжок з конічними опорами.

Також було знайдено чорну церемоніальну посудину Уарі, два музичні керамічні духові інструменти та дві мідні застібки.

Вчені зробили відкриття в долині Жекетепеке в провінції Сан-Мігель у Кахамарку, регіоні, що межує з Еквадором.

«Тут жило багато людей різного походження. Це був церемоніальний центр, присвячений культу предків», – розповів Ватанабе.

Культура Уарі існувала між VII та XIII століттями нашої ери на території сучасного Перу. До 1100 Уарі були завойовані зростаючою імперією інків.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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