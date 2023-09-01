Археологи знайшли у місті майя скульптуру атланта

Вважається, що у місті мешкало близько 35 тисяч осіб.

Археологи з Національного інституту антропології та історії Мексики знайшли у місті майя Чичен-Іца скульптуру, схожу на атланта. Розкопки проводилися під час пошуків для будівництва нової дороги в археологічному регіоні, повідомляє Heritage Daily.

Археологи знайшли у місті майя скульптуру атланта
Скульптуру знайшли у стародавньому місті майя
© INAH

Чичен-Іца – місто майя, яке набуло широкої популярності на півострові Юкатан наприкінці пізнього класичного періоду. Він займав площу близько шести квадратних кілометрів, вважається, що тут мешкали приблизно 35 тисяч жителів, інформує ZN.ua.

У місцевих жителів існувала традиція, відома як Культ сенота, яка включала принесення людських жертв Богу дощу Чааку. У рамках цього ритуалу людей кидали в головний сенот міста, розташований у північній його частині. Крім людських жертвопринесень також покладали золото, нефритові прикраси та інші коштовності.

Археологи проводять розвідку перед будівництвом нової дороги, яка називатиметься «Потяг майя». Вони виявили "скульптуру атлантичного типу".

Подібні скульптури – це антропоморфні статуї, раніше щось подібне було виявлено у Храмі Воїнів у Чичен-Іці. Нещодавно виявлена скульптура атлантичного типу зовні чоловіча, у неї обидві руки піднято, і вона тримає якийсь предмет. Висота статуї складає 90 сантиметрів, вчені вважають, що вона була частиною церемоніального вівтаря.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Археологи знайшли у місті майя скульптуру атлантаАрхеологи знайшли у місті майя скульптуру атланта
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