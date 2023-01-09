У Німеччині знайшли давню криницю бажань із "сюрпризами": фото

Група археологів у Німеччині виявила давню криницю бажань, вік якої може становити 3000 років.

Про це пише тематичне видання Arkeonews, інформує Апостроф .

Колодязь бажань, що добре зберігся, був виявлений археологами в місті Гермерінг. Експерти припускають, що знахідка могла бути створена близько 3000 років тому.

Більше того, виявлена криниця бажань була наповнена ритуальними підношеннями, у тому числі давніми прикрасами.

"26 бронзових шпильок для одягу, браслет, дві металеві спіралі, зуб тварини, бурштинові намисто і більше 70 керамічних судин. Археологи підкреслюють, що таке наповнення принципово відрізняє цей колодязь від інших на місці розкопок. Ці дорогі предмети не були предметами повсякденного побуту. Стан, коли їх виявили на дні колодязя, може свідчити про те, що їх обережно опускали у воду, а не кидали", - пише тематичне видання.

Вчені припускають, що люди робили підношення в колодязь бажань заради гарного врожаю. Свою гіпотезу вони пояснюють тим, що знахідку в давнину використовували в момент, коли рівень ґрунтових вод був знижений, що свідчить про тривалу посуху в регіоні.