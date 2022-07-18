У Німеччині знайшли унікальну фігурку людини, якій понад 2,5 тисячі років: фото

У німецькому місті Баварія археологи виявили глиняну фігурку людини, яка датується між 8 та 6 ст. до н.е. епохи залізного віку. Науковці припускають, що невелика статуетка служила давнім людям того часу ритуальним підношенням чи навіть магічною силою.

Про це повідомляє The History Blog.

Глиняна фігурка часів, коли протокельтська культура була панівною у Західній та Центральній Європі, має чіткі деталі обличчя, точно змодельовані очниці, ніс, рот та підборіддя. У 19-сантиметрової статуетки відсутні ноги, а з лівого та правого боку обличчя просвердлені дірки, які, як вважають науковці, може бути капюшоном, прикрашеним металевими кільцями.

Цікавою особливістю цієї знахідки є те, що розкопки були рятувальними, тому що там планують все закатати в асфальт для майбутнього шосе. Фігурку знайшли в яру, який використовували давні мешканці Гальштату, щоб добувати підземні води.

Голова Баварського державного управління охорони пам'яток, професор Матіас Пфайль зазначив, що краї фігурки досить гострі, як для предметів, яких природним шляхом змило в яр - кінці були би закругленими. Тому є привід вважати, що фігурку кинули в яр навмисне, як ритуальне підношення водним божествам.

Фото: thehistoryblog

Фото: thehistoryblog

Фото: thehistoryblog

Фото: thehistoryblog