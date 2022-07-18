У Німеччині знайшли унікальну фігурку людини, якій понад 2,5 тисячі років: фото

У німецькому місті Баварія археологи виявили глиняну фігурку людини, яка датується між 8 та 6 ст. до н.е. епохи залізного віку. Науковці припускають, що невелика статуетка служила давнім людям того часу ритуальним підношенням чи навіть магічною силою.

Про це повідомляє The History Blog.

Глиняна фігурка часів, коли протокельтська культура була панівною у Західній та Центральній Європі, має чіткі деталі обличчя, точно змодельовані очниці, ніс, рот та підборіддя. У 19-сантиметрової статуетки відсутні ноги, а з лівого та правого боку обличчя просвердлені дірки, які, як вважають науковці, може бути капюшоном, прикрашеним металевими кільцями.

Цікавою особливістю цієї знахідки є те, що розкопки були рятувальними, тому що там планують все закатати в асфальт для майбутнього шосе. Фігурку знайшли в яру, який використовували давні мешканці Гальштату, щоб добувати підземні води.

Голова Баварського державного управління охорони пам'яток, професор Матіас Пфайль зазначив, що краї фігурки досить гострі, як для предметів, яких природним шляхом змило в яр - кінці були би закругленими. Тому є привід вважати, що фігурку кинули в яр навмисне, як ритуальне підношення водним божествам.

Фото: thehistoryblog

Фото: thehistoryblog

Фото: thehistoryblog

Фото: thehistoryblog


Катерина Глянько, Апостроф





Интересные новости
Вчені розповіли, чому дятли не отримують струс мозкуВчені розповіли, чому дятли не отримують струс мозку
Китай може відправити місію з вивчення Венери – ЗМІКитай може відправити місію з вивчення Венери – ЗМІ
Вченим вперше вдалося клонувати тварин з висушених клітин шкіриВченим вперше вдалося клонувати тварин з висушених клітин шкіри
Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок ЮпітераТелескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок Юпітера
У Німеччині знайшли унікальну фігурку людини, якій понад 2,5 тисячі років: фотоУ Німеччині знайшли унікальну фігурку людини, якій понад 2,5 тисячі років: фото
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені показали унікальні кольорові фото Юпітера та його супутниківВчені показали унікальні кольорові фото Юпітера та його супутників
Археологи знайшли в Україні унікальні предмети часів шведської облоги: фотоАрхеологи знайшли в Україні унікальні предмети часів шведської облоги: фото
Понад 15 метрів завдовжки: вчені назвали найголовнішого хижака у світіПонад 15 метрів завдовжки: вчені назвали найголовнішого хижака у світі
Туди ще не заглядала людина: NASA показало нові кольорові фото ВсесвітуТуди ще не заглядала людина: NASA показало нові кольорові фото Всесвіту
Вчені знайшли рідкісний тип раку у єгипетської «вагітної мумії»Вчені знайшли рідкісний тип раку у єгипетської «вагітної мумії»
Археологи знайшли скульптуру, пов’язану з людськими жертвопринесеннями: деталі знахідки з ПеруАрхеологи знайшли скульптуру, пов’язану з людськими жертвопринесеннями: деталі знахідки з Перу
В Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фотоВ Іспанії знайшли "обличчя" першого європейця: йому близько 1,4 млн років, фото
Науковці знайшли останки 3-окої комахи: може перевернути уявлення про еволюціюНауковці знайшли останки 3-окої комахи: може перевернути уявлення про еволюцію
В Іспанії виявлено останки найдавнішої людини в ЄвропіВ Іспанії виявлено останки найдавнішої людини в Європі
У Польщі знайшли місце поховання короля вікінгів Гарольда Синезубого, на честь якого назвали Bluetooth: фотоУ Польщі знайшли місце поховання короля вікінгів Гарольда Синезубого, на честь якого назвали Bluetooth: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости