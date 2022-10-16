У Німеччині знайшли унікальну могилу, якій понад 10 тисяч років: фото

У Німеччині археологи відкопали найстаріші з відомих людських останків у кремаційній могилі віком 10 500 років. Останки знайшли у болоті Дювензеї – доісторичному внутрішньому озері, де знаходиться понад 20 археологічних пам'яток епохи мезоліту та неоліту.

Про це повідомляє Аrkeonews.

Болото зберегло органічні залишки, як і спалені кістки. Їх було мало, тож підтвердити, що виявлено поховання, археологи змогли після знаходження людської стегнової кістки.

"Вкрай рідкісні поховання мисливців-збирачів-рибалок, які жили в Європі в епоху раннього мезоліту. Мезолітичні поховання раніше були виявлені на півночі Німеччини та півдні Скандинавії, але лише пізнього мезоліту (7-6 тис. до н.е.)", - йдеться у повідомленні. у повідомленні, інформує Апостроф.

Науковці зазначили, що єдине порівнянне за часом поховання знайшли в Ютландії, що в Данії. Це було теж кремаційне поховання. Таким методом користувалися досить часто мезолітичні мисливці-збирачі.

На болоті Дювензеї знайшли кілька фрагментів кісток, які не обвуглилися до кінця. Дослідники збираються витягти з них археологічну ДНК. Водночас по кістках, що обгоріли, важко встановити причину смерті.

Фото: Arch?ologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Фото: Arch?ologisches Landesamt Schleswig-Holstein


Катерина Глянько, Апостроф





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