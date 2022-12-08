Археологи виявили у Великій Британії середньовічний «скарб»
Він належав жінці, яка могла бути релігійним лідером християн, інформує
Археологи виявили у Великій Британії намисто з золота та дорогоцінного каміння віком 1300 років. Дослідники вважають, що його знайшли на місці гробниці впливової жінки, яка, ймовірно, була ранньохристиянським лідером,
За словами експертів, намисто, яке разом з іншими предметами було знайдено недалеко від Нортгемптона в центральній Англії, є частиною найзначнішого ранньосередньовічного поховання жінки, коли-небудь знайденого у Великій Британії.
За словами дослідників, поховання може пролити світло на життя місцевого суспільства у VII столітті нашої ери. Археологи зазначають, що виявлені предмети є «свідченням багатства, а також приналежності до християнської віри».