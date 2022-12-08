Археологи виявили у Великій Британії середньовічний «скарб»

Він належав жінці, яка могла бути релігійним лідером християн, інформує ZN.ua.

Археологи виявили у Великій Британії середньовічний «скарб»
Вік намиста становить 1300 років
© MOLA

Археологи виявили у Великій Британії намисто з золота та дорогоцінного каміння віком 1300 років. Дослідники вважають, що його знайшли на місці гробниці впливової жінки, яка, ймовірно, була ранньохристиянським лідером, повідомляє CBS news.

За словами експертів, намисто, яке разом з іншими предметами було знайдено недалеко від Нортгемптона в центральній Англії, є частиною найзначнішого ранньосередньовічного поховання жінки, коли-небудь знайденого у Великій Британії.

За словами дослідників, поховання може пролити світло на життя місцевого суспільства у VII столітті нашої ери. Археологи зазначають, що виявлені предмети є «свідченням багатства, а також приналежності до християнської віри».


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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