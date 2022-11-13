Здатна світитися в темряві: науковці відкрили незвичайну акулу, відео

Дослідники з Бельгії та Нової Зеландії виявили три види глибоководних акул, один з видів яких є найголовнішим хижаком у світі, з біолюмінесценцією – вони світяться у темряві. До цього не було зафіксовано подібних випадків у таких великих хребетних.

Про це пише The Guardian, інформує Апостроф.

Про кайтфінових акул відомо з 18 століття, але тільки в січні 2020 року дослідники вперше помітили, що вони світяться в темряві. Біолюмінесценцію має приблизно кожен десятий вид акул, але кайтфіни довжиною до 1,8 метра є найбільшими з виявлених з такою здатністю.

"Це був один із моїх Святих Граалей - побачити велику акулу, що світиться", - сказав співавтор дослідження, біолог з Католицького університету Лувена в Бельгії Жером Маллефет.

У 1980-х роках науковці провели дослідження, в результаті яких стало відомо, що в акул є світловипромінюючі органи в їхній коричневій шкірі, але ніхто до цього не бачив їх живими і такими, що світяться.

Фото: J?r?me Mallefet/FNRS

Так, команда науковців була на борту рибальського дослідницького судна за 1,5 тисячі кілометрів від Нової Зеландії. Фахівці використали тралову сітку комерційного масштабу для вивчення видів, що знаходяться у сутінковій зоні океану, на глибині приблизно 800 метрів.

Жером Маллефет став першим, кому вдалося акуратно перевести акул у затемнене приміщення. Приглушивши світло, він побачив, як тіла живих акул мерехтять синьо-зеленим світлом.

Фото: J?r?me Mallefet/FNRS

Варто зазначити, що дрібніші види глибоководних акул використовують світло для виживання та спілкування один з одним. Наприклад, деякі на спині мають шипи, які світяться, як світлові мечі, попереджаючи ворогів, щоб вони не наближалися до них.

Водночас кайтфінові акули великі, тому їм не потрібно турбуватися про те, щоб сховатися від інших хижаків. На думку Маллефета, їхня нижня сторона, що світиться, може висвітлювати морське дно, що допомагає їм полювати, а також непомітно підкрадатися до здобичі.


Катерина Глянько, Апостроф





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