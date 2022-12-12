У Японії знайшли давню дерев'яну статую заввишки 3,5 метри: фото та відео

Група археологів під час розкопокв Японії знайшла найбільшу дерев'яну статую Ханіва.

Про це пише видання Arkeonews, інформує Апостроф .

За словами журналістів, рідкісна дерев'яна статуя Ханіва, висота якої сягає 3,5 метра, була виявлена в одному із стародавніх курганів кофун групи Модзу-Фуруїті, яка внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Знахідка вважається найвищою, виявленою у Японії. Ханіва знайдена археологами під час розкопок рову, що оточує 96-метровий курган Мінегадзука кофун, який, як вважають, було збудовано наприкінці V століття.

"Ханіва - дуже рідкісний артефакт, оскільки вона зроблена з японської зонтичної сосни, яка на той час була сортом дерева, який віддають перевагу людям, які перебували при владі, - цитує видання повідомлення місцевої влади.

Ханіва - великі порожні похоронні предмети, які створювалися майже в натуральну величину. Ці статуї обережно розміщувалися на вершинах колосальних насипних гробниць, відомих як кофун. У давнину Ханіва розвивалися по-різному, включаючи їх форму, розміщення на насипних гробницях і, ймовірно, їх конкретну функцію в якості ритуального елементу.