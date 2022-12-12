У Японії знайшли давню дерев'яну статую заввишки 3,5 метри: фото та відео
Група археологів під час розкопокв Японії знайшла найбільшу дерев'яну статую Ханіва.
Про це пише видання Arkeonews, інформує
За словами журналістів, рідкісна дерев'яна статуя Ханіва, висота якої сягає 3,5 метра, була виявлена в одному із стародавніх курганів кофун групи Модзу-Фуруїті, яка внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Знахідка вважається найвищою, виявленою у Японії. Ханіва знайдена археологами під час розкопок рову, що оточує 96-метровий курган Мінегадзука кофун, який, як вважають, було збудовано наприкінці V століття.
"Ханіва - дуже рідкісний артефакт, оскільки вона зроблена з японської зонтичної сосни, яка на той час була сортом дерева, який віддають перевагу людям, які перебували при владі, - цитує видання повідомлення місцевої влади.
Ханіва - великі порожні похоронні предмети, які створювалися майже в натуральну величину. Ці статуї обережно розміщувалися на вершинах колосальних насипних гробниць, відомих як кофун. У давнину Ханіва розвивалися по-різному, включаючи їх форму, розміщення на насипних гробницях і, ймовірно, їх конкретну функцію в якості ритуального елементу.