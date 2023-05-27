В осередку глибоководного видобутку виявили тисячі загадкових тварин

На дні Тихого океану мешкає понад п'ять тисяч загадкових істот.

Вчені заявили про те, що величезна ділянка океанського дна, призначена для глибоководного видобутку, є домом для тисяч дивних істот, більшість з яких невідомі науці. Серед них – дивні черв'яки, яскраво забарвлені морські огірки та корали, повідомляє ВВС , інформує ZN.ua .

На дні Тихого океану виявлено невідомих раніше тварин © Smartex project/NERC

За словами дослідників, у зоні Clarion Clipperton у Тихому океані було знайдено понад п'ять тисяч різних істот. Цей район є одним із основних претендентів на видобуток дорогоцінних металів із дна моря, який може розпочатися вже цього року.

"Цей регіон є "захопливо дивним середовищем" з безліччю істот - все, від дивних морських огірків із хитромудрими вітрилами на спині до красивих скляних губок", - заявила Мюріель Рабоне з Музею природної історії в Лондоні.

"Нам потрібно знати, що таке біорізноманіття і що ми можемо втратити внаслідок будь-якого впливу видобутку корисних копалин", - додала вона.

Дослідники переглянули сотні наукових статей та тисячі записів у базах даних, щоб скласти перелік форм життя у цьому регіоні. Із тисяч зареєстрованих «тобічних», «гарних» та «ефірних» тварин науці відомі лише 400.

Виявлені тварини протягом мільйонів років розвивалися в ізоляції у холодних та темних умовах океанського дна. Близько 90% з них не були відомі науці, тому вони ще тільки мають дати назву і визначити їх місце на дереві життя.