Археологи знайшли кам'яний фалос - один із найбільших у Стародавньому Римі: фото

Археологи виявили барельєфний фалос довжиною понад 50 сантиметрів в Ель-Ігероні (Іспанія) висічений на наріжному камені великої будівлі, яка зараз розкопується.

Про це повідомили в El Pais.

Як відомо, фалічні зображення та амулети були поширені в Стародавньому Римі, оскільки вважалися символами удачі та провісниками сприятливих подій. Ці фалоси були поширені в будинках і військових таборах того часу, але розмір (понад 50 см) нещодавно виявленого фалоса був зовсім не поширеним.

Фото: AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

"Це було звично розміщувати їх на фасадах будинків, а солдати носили маленькі фалічні амулети як символи мужності. Але цей надзвичайно великий. Зараз ми досліджуємо, чи був раніше знайдений один із подібних розмірів", - сказав керівник проєкту Андрес Ролдан (Університет Естремадури та директор Історичного музею Нуева-Картея).

Однак найважливішим аспектом археологічних розкопок є будівля, на якій був висічений великий фалос. Місія вчених - розкопати та вивчити цю давньоримську споруду, побудовану над ще давнішим іберійським поселенням. Його міцні терасові стіни колись підтримували будівлю у формі вежі з досі невідомим призначенням.

Початкові розкопки провели в цьому районі пагорбів і оливкових садів у середині 1960-х років, і тоді археологи виявили перше іберійське поселення, яке огороджене муром і датується 5 століттям до нашої ери. Але римські завойовники пізніше знищили поселення, і на його руїнах звели будівлю у формі вежі розміром 20 х 17 метрів, інформує Апостроф .

Фото: AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

"Вони знищили поселення і використали стародавні іберійські укріплення як основу [для нових будівель]. Різноманітні іберійські споруди в цьому районі, такі як будівля в Нуева-Картея, були побудовані на стратегічних топографічних точках і свідчать про набагато складнішу історію, ніж можна було б очікувати від цих археологічних пам’яток", - наголосив Андрес Ролдан.

Більшість розкопаних будівель у цьому регіоні описано в статті 1970 року про місцеві укріплені райони Хав’єра Фортеа та Хуана Берньєра, що передбачає можливий зв’язок між цими спорудами та Ганнібалом, карфагенським полководцем, який провів свою армію через південну Іберію наприкінці третього століття до нашої ери. Однак останні дослідження показують, що вони явно римського походження.

Фото: AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA

Муніципалітет Нуева-Картея придбав землю, де стоїть іберо-римська структура. Він має намір спонсорувати додаткові дослідження та хоче створити на місці музей для демонстрації археологічних знахідок, включаючи фалос, про який мало що відомо, окрім його незвичайних розмірів.