Науковці знайшли останки 3-окої комахи: може перевернути уявлення про еволюцію

Дослідники розкрили важливу інформацію про еволюцію будови мозку, зору та структури голови членистоногих, виявивши далекого родича сучасних комах та павуків, стародавнього хижака-радіодонта з трьома очима – Stanleycaris, інформує Апостроф .

Про це повідомляє SciTechDaily, посилаючись на наукову статтю у журналі Current Biology.

Цей вид належить до стародавнього вимерлого відгалуження еволюційного дерева членистоногих Radiodonta.

"У сучасних членистоногих, таких як комахи, мозок складається з протоцеребруму, дейтоцеребруму і тритоцеребруму. Хоча відмінність у сегменті може не здатися вирішальною, насправді вона має радикальне наукове значення. Оскільки повторювані копії багатьох органів членистоногих можна знайти в їх сегментованих тілах, з'ясування того, як сегменти вишиковуються між різними видами, є ключем до розуміння того, як ці структури диверсифікувалися в межах групи", - йдеться у повідомленні.

Науковці зацікавилися будовою голови Stanleycaris. Залишки мозку і нервів збереглися через 506 мільйонів років у 84 скам'янілості.

Фото: Royal Ontario Museum

"Хоча скам'янілі мізки кембрійського періоду не нові, це відкриття вирізняється дивовижною якістю збереження і великою кількістю зразків. Ми навіть можемо розрізнити дрібні деталі, такі як центри обробки зображень, що обслуговують великі очі, і сліди нервів, що входять у придатки. Деталі настільки чіткі, як ніби ми дивимося на тварину, яка померла вчора”, - зазначив провідний автор дослідження, кандидат наук у галузі екології та еволюційної біології Джозеф Мойсюк, який працює у Королівському музеї Онтаріо.

Посередині очей членистоногого виявили велике центральне третє око. Тварина була завдовжки 20 см. Радіодонт був досить гнучким і мав можливість завдяки своїй будові вишукувати дрібний видобуток у темряві.

"З великими складними очима, лякаючим круглим ротом, усіяним зубами, передніми пазурами з великим набором шипів і гнучким, сегментованим тілом із серією плавальних щитків з боків, Stanleycaris був би предметом нічних кошмарів для будь-якого маленького мешканця дна, якому не пощастило перейти йому дорогу", - йдеться у повідомленні.

Фото: Royal Ontario Museum