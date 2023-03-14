2023-03-14
Може перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істоти
Іхтіозаври з'явилися на Землі приблизно 250 мільйонів років тому, інформує
Останки іхтіозавра знайшли на Шпіцбергені© Dirley Cort?s
Палеонтологи знайшли на Шпіцбергені, норвезькому архіпелазі, останки іхтіозавра - великої морської тварини, яка мешкала на Землі 250-90 мільйонів років тому. Як зазначає
Зразки складалися з вапнякових відкладень, що осіли навколо останків тварин на морському дні. Вивчивши їх, вчені виявили кісткову рибу та химерні «крокодилоподібні» кістки земноводних, а також 11 зчленованих хвостових хребців іхтіозавра. Останні були виявлені у відкладеннях, які вважалися надто старими для того, щоб у них могли зберігатися останки іхтіозаврів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua