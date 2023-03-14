Може перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істоти

Іхтіозаври з'явилися на Землі приблизно 250 мільйонів років тому, інформує ZN.ua.

Може перевернути уявлення про еволюцію: на Арктичному острові знайшли останки стародавньої істоти
Останки іхтіозавра знайшли на Шпіцбергені
© Dirley Cort?s

Палеонтологи знайшли на Шпіцбергені, норвезькому архіпелазі, останки іхтіозавра - великої морської тварини, яка мешкала на Землі 250-90 мільйонів років тому. Як зазначає Heritage Daily, скам'янілі зразки зібрали ще у 2014 році та передали до Музею природної історії Університету Осло.

Зразки складалися з вапнякових відкладень, що осіли навколо останків тварин на морському дні. Вивчивши їх, вчені виявили кісткову рибу та химерні «крокодилоподібні» кістки земноводних, а також 11 зчленованих хвостових хребців іхтіозавра. Останні були виявлені у відкладеннях, які вважалися надто старими для того, щоб у них могли зберігатися останки іхтіозаврів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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