Археологи виявили незвичайний артефакт цивілізації майя

Він описував традиційну гру з м'ячем.

Археологи виявили у культовому місці майя Чичен-Іца на півдні Мексики кам'яний диск, який описував традиційну гру з м'ячем. Вважається, що цей вид спорту, відомий як pelota («м'яч»), відігравав важливу роль у соціальному та політичному житті цивілізації майя. На думку археологів, знайдений артефакт описує матч, який було зіграно 1100 років тому, повідомляє IFLScience, інформує ZN.ua.

Археологи виявили незвичайний артефакт цивілізації майя
Диск описував традиційну гру з м'ячем
© INAH

На диску вигравірувано зображення двох фігур у традиційній для гри формі, які оточує смуга ієрогліфічного тексту. У написі дослідники виявили посилання на дату календаря майя, яка відповідає 894 року нашої ери.

Діаметр кам'яного диска складає 32,5 сантиметри, а вага – 40 кілограмів. Його виявили у місці під назвою «Барвистий дім». У комплексі, названому на честь пофарбованих у червоний колір інтер'єрів, також відомому як Чічанчоб, розташовувалося власне подвір'я для гри в м'яч.

Судячи з дати, зазначеної у написі, диск, ймовірно, відноситься до класичного або раннього посткласичного періоду майя. За словами археолога Переса Руїса, твір, ймовірно, ознаменував важливу подію, пов'язану з матчем гри в м'яч, який відбувався на той час у «Барвистому домі».

Археолог Сантьяго Альберто Собріно Фернандес зазначив, що одна з фігур на диску носить головний убір з пір'ям та пояс з елементом у формі квітки, ймовірно, водяною лілеєю. На лінії з обличчям знаходиться сувій, який можна інтерпретувати як дихання чи мовлення. А його противник одягнений у «зміїний тюрбан», а також захисний одяг для гри в м'яч.

Ким були гравці, а чим закінчився матч, невідомо. Разом з тим, можливо, подальше вивчення диска допоможе в цьому розібратися.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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