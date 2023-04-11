Археологи виявили незвичайний артефакт цивілізації майя

Він описував традиційну гру з м'ячем.

Археологи виявили у культовому місці майя Чичен-Іца на півдні Мексики кам'яний диск, який описував традиційну гру з м'ячем. Вважається, що цей вид спорту, відомий як pelota («м'яч»), відігравав важливу роль у соціальному та політичному житті цивілізації майя. На думку археологів, знайдений артефакт описує матч, який було зіграно 1100 років тому, повідомляє IFLScience , інформує ZN.ua .

Диск описував традиційну гру з м'ячем © INAH

На диску вигравірувано зображення двох фігур у традиційній для гри формі, які оточує смуга ієрогліфічного тексту. У написі дослідники виявили посилання на дату календаря майя, яка відповідає 894 року нашої ери.

Діаметр кам'яного диска складає 32,5 сантиметри, а вага – 40 кілограмів. Його виявили у місці під назвою «Барвистий дім». У комплексі, названому на честь пофарбованих у червоний колір інтер'єрів, також відомому як Чічанчоб, розташовувалося власне подвір'я для гри в м'яч.

Судячи з дати, зазначеної у написі, диск, ймовірно, відноситься до класичного або раннього посткласичного періоду майя. За словами археолога Переса Руїса, твір, ймовірно, ознаменував важливу подію, пов'язану з матчем гри в м'яч, який відбувався на той час у «Барвистому домі».

Археолог Сантьяго Альберто Собріно Фернандес зазначив, що одна з фігур на диску носить головний убір з пір'ям та пояс з елементом у формі квітки, ймовірно, водяною лілеєю. На лінії з обличчям знаходиться сувій, який можна інтерпретувати як дихання чи мовлення. А його противник одягнений у «зміїний тюрбан», а також захисний одяг для гри в м'яч.

Ким були гравці, а чим закінчився матч, невідомо. Разом з тим, можливо, подальше вивчення диска допоможе в цьому розібратися.