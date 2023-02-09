Секретний російський супутник розпався на орбіті, утворивши хмару уламків

"Космос-2499" розпався у січні.

Секретний російський супутник розпався на орбіті, утворивши хмару уламків
Супутник утворив хмару уламків на орбіті
© European Space Agency

Секретний російський супутник розпався на частини на початку січня, утворивши хмару уламків, яка залишатиметься ще на деякий час на орбіті Землі. За даними Космічних військ США, супутник "Космос-2499" розпався в ніч проти 3 січня, повідомляє Space.com.

Внаслідок події утворилося не менше 85 уламків, які можна відстежити. Ця хмара космічного сміття знаходиться на висоті близько 1169 км від Землі. Це так високо, що потрібно близько 100 років на те, щоб вони увійшли в атмосферу планети.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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