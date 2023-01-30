Археологи знайшли давню статую Геркулеса у Римі: фото та деталі експедиції

У Римі під час ремонту каналізації під парком знайшли унікальну давньоримську статую Геркулеса, розкопки досягали глибини в двадцять метрів, інформує Апостроф .

Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється про те, що статуя, яка, мабуть, перегукується з римським імперським періодом (27 р. до н.е. - 476 р. н.е.), з'явилася з-під землі на позначці другої милі вздовж давньої Апієвої дороги знаменитої історичної дороги.

Про дивовижну знахідку розповіли на сторінці парку у соціальній мережі. Повідомляється про те, що мармурову статую в натуральну величину, яку завдяки наявності кийка та левової шкури, що покриває його голову, ідентифікували як фігуру міфічного персонажа Геркулеса.

Відкриття було зроблено під час ремонтних робіт на деяких каналізаційних трубах, які провалилися, спричинивши прірву та зсуви. Розкопки досягли глибини 20 метрів і, як це часто буває у Римі, проводились у присутності археологів.

Нагадаємо, раніше "Апостроф" також розповідав про те, що вчені відкрили один із секретів стародавніх римлян.