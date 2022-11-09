Археологи знайшли в Єгипті саркофаги та артефакти, пов'язані з фараоном Теті

Археологи, які проводять розкопки в некрополі Саккара недалеко від Каїра, виявили безліч стародавніх саркофагів та мумій, а також папіруси та керамічні амулети, які використовувалися в поховальних ритуалах. За словами археолога Захі Хавасса, ці артефакти пов'язані з фараоном Теті та його послідовниками, повідомляє NBC news .

Знахідку було зроблено через 100 років після виявлення гробниці одного з найвідоміших єгипетських фараонів – Тутанхамона. Більше того, на ділянці розкопок знайшли також останки близьких генералів та радників Тутанхамона.