Археологи розкопали у Китаї статую міфічного звіра: фото унікальної знахідки

Великий бронзовий міфічний звір довжиною та висотою близько 1 метра і вагою близько 150 кілограмів було виявлено на місці археологічної пам'ятки Саньсіндуй на території однойменної місцевості у повіті Гуанхань провінції Сичуань.

Про нове археологічне відкриття пише ресурс CGTN, інформує Апостроф .

З часу перших розкопок у Саньсіндуй у 1986 році виявлені міфічні звірі були набагато меншими за розміром, всього близько 20–30 сантиметрів завдовжки. І нова знахідка стала найбільшою бронзовою фігурою у формі тварини, виявленої в Саньсіндуй.

Незвичайно те, що масивний міфічний звір має ріг на голові та бронзову статую людини, яка стоїть на розі. Бронзова людина носить довгу мантію та має худорляве тіло. Археологи припускають, що людина могла використовувати чи керувати міфічним звіром.

На поверхні грудей звіра вигравірувано священне дерево. І це зовсім новий артефакт такого типу, який ніколи раніше не з'являвся під час розкопок пам'ятки. Гравірування можна трактувати як поклоніння народу Саньсіндуй священному дереву, не виключають археологи.

Очікується, що археологічні роботи на об'єкті буде завершено до жовтня. Наступним етапом стануть лабораторні дослідження та реставрація культурних реліквій.

Загалом у всіх жертовних ямах у Саньсіндуй було знайдено близько 14 000 предметів, похованих понад 3 000 років тому.