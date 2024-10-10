На Сицилії розкопали величезні римські терми - розмір і розкіш вражають

Під час розкопок на місці стародавнього міста Halaesa Arconidea на острові Сицилія виявили один із найбільших римських термальних комплексів острова на сьогодні. Перед археологами постали розкішні споруди стародавнього міста, яке було засноване в 403 році до нашої ери на пагорбі з видом на узбережжя Тірренського моря та долину річки Туса.

Про це йдеться в пресрелізі Сицилійського регіону, інформує Апостроф .

Знахідка, оголошена 6 жовтня 2024 року, стала результатом п’ятої кампанії розкопок, проведеної Університетом Палермо у співпраці з Археологічним парком Тіндарі та муніципалітетом Туса.

Під час розкопок було виявлено термальний комплекс площею приблизно 800 квадратних метрів, що робить його однією з найбільших ванн, коли-небудь знайдених на Сицилії.

Комплекс включав дві кімнати з мозаїчною підлогою, а також внутрішній дворик із портиками, які, ймовірно, слугували місцями для спілкування еліти міста.

Багатство оздоблення лазні в поєднанні з її розміром підкреслює її значення і як громадського центру, і як свідчення римської архітектурної майстерності в регіоні.

Виявлені терми є частиною більшого монументального комплексу, раніше невідомого археологам. Цей комплекс включав мережу вулиць і додаткову ділянку міських укріплень, що пропонує нове уявлення про планування та інфраструктуру Halaesa Arconidea під час її елліністичної та римської фаз.

Halaesa Arconidea - стратегічний і процвітаючий римський союзник

Місто Halaesa Arconidea, засноване в 403 році до нашої ери, і нині сучасна Туса, займає видатне місце в історії Сицилії. Під час Першої Пунічної війни (264-241 рр. до н. е.) місто стало одним із перших сицилійських міст, які приєдналися до Риму. Цей союз надавав місту особливі привілеї, зокрема звільнення від податків і сільськогосподарської десятини, а також політичну автономію. Після захоплення Римом Сіракуз у 212 р. до н. е. Halaesa Arconidea було визнано одним із п’яти «civitates liberae et immunes» на острові — міст, що вільні від податкових зобов’язань і користуються юридичною незалежністю.

Процвітання міста тривало в період римської імперії, отримавши статус муніципію до смерті Августа в 14 р. н. у суспільному житті своїх громадян.