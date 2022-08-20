Вчені розповіли про розміри стародавніх гігантських акул

За словами дослідників, магалодон міг з'їсти косатку лише за п'ять укусів, інформує ZN.ua.

Вчені розповіли про розміри стародавніх гігантських акул
Мегалодон міг з'їсти білу акулу повністю
© Science Alert

Мегалодони, що вселяли страх, були гігантськими акулами, які панували в океанах Землі кілька мільйонів років тому. Незважаючи на страшну репутацію, стародавній хижак залишив не так багато слідів свого існування, повідомляє Science Alert.

У ході нового дослідження вчені провели 3D-моделювання, яке дозволило відновити зовнішність древньої риби за її скам'янілістю. В результаті вони з'ясували, що мегалодони могли пересуватися на швидкості, що значно перевищує швидкість усіх акул, що існують на даний момент.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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