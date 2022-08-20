Вчені розповіли про розміри стародавніх гігантських акул

Мегалодони, що вселяли страх, були гігантськими акулами, які панували в океанах Землі кілька мільйонів років тому. Незважаючи на страшну репутацію, стародавній хижак залишив не так багато слідів свого існування, повідомляє Science Alert.

У ході нового дослідження вчені провели 3D-моделювання, яке дозволило відновити зовнішність древньої риби за її скам'янілістю. В результаті вони з'ясували, що мегалодони могли пересуватися на швидкості, що значно перевищує швидкість усіх акул, що існують на даний момент.