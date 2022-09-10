Археологи розкопали скелет динозавра, покритий шкірою: фото унікальної знахідки

У Канаді, де нещодавно знайшли найдавнішу ящірку або її близького родича, яка повзала нашою землею задовго до динозаврів, археологи виявили скам'янілість гадрозавра, вкриту шкірою. Це великий травоїдний качконосий вигляд. Майже цілий скелет динозавра стирчав зі схилу пагорба у Провінційному парку динозаврів в Альберті.

Про це повідомляє Shropshire Star.

Зовні випирає більшість хвоста гадрозавра і його права задня нога. Таке збереження разом із скам'янілою шкірою допоможе глибше вивчити анатомію тварини, як цей вид ріс і розвивався. Археологи прийшли до висновку, що динозавр був дуже молодим, що зустрічається набагато рідше.

Після місяців виймання останків гадрозавра, що на подив добре зберігся, його доставлять до лабораторії Королівського Тірреллівського музею, де над ним працюватимуть фахівці. Повне дослідження може затягтися на кілька років.

Фото: shropshirestar.com

Фото: shropshirestar.com