В Індії знайшли десятки яєць та гнізд динозаврів: подробиці відкриття вражають

Археологи знайшли в Аргентині скам'янілі рештки динозавра з короткими передпліччями, як у тиранозавра, а в Індії виявили 92 гнізда динозаврів, в яких загалом знаходилося 256 скам'янілих яєць титанозаврів та апатозаврів, що скам'яніли 67 млн років тому.

Про це повідомляє Hindustan times, інформує Апостроф .

За словами вчених, на ділянці радіусом у два кілометри їм вдалося знайти гнізда з одним, двома-чотирма яйцями та навіть одне, в якому містилося одразу 21 викопне яйце.

Крім того, інші "інкубатори" були знайдені на лінії завдовжки 900 кілометрів від першої ділянки, що робить регіон Мадх'я-Прадеш та Гуджарат найдовшим місцем гніздування динозаврів.

Також, як зазначили вчені, значним відкриттям стало виявлене яйце, яке мало відразу кілька шкаралуп. Це перший випадок знаходження багатошарового яйця рептилії.

Дане відкриття допоможе вченим простежити схожість між птахами та динозаврами. Такі "патологічні" яйця, як правило, виникають у птахів, коли яйце повертається в яйцеклітину, а навколо нього розвивається інше яйце.

Це відбувається, коли істота перебуває у стані сильного стресу, можливо через природні катаклізми.

Зазначене відкриття допоможе встановити, чому рептилії насправді більше схожі на птахів, — припустили вчені.