У Греції розкопали статую молодого Геракла: фото чудової знахідки

У стародавньому місті Філіппи на півночі Греції археологи виявили величезну статую молодого Геракла, мозаїку з 12 подвигами якого знайшли нещодавно в Туреччині, за II століття нашої ери хорошому стані , яка, ймовірно, служила окрасою громадського фонтану.

Про це пише Аrkeonews.

У статуї немає ніг і половини руки, але водночас залишилися в дуже хорошому стані голова, тулуб і характерна для античного героя Геракла шкура Німейського лева, а також вінок із виноградного листя, обв'язаний навколо його голови стрічкою, що звисає з шиї та плечей. Археологи зазначили, що статуя, можливо, була частиною багато прикрашеного фонтану, що знайшли поруч.

Статуї класичної та римської епох використовувалися для прикраси будівель та громадських місць до пізньовізантійського періоду. Ця знахідка підтверджує, що дохристиянські статуї використовувалися для прикраси громадських місць у головних містах Візантійської імперії.

Стародавнє місто Філіппи стало місцем останньої битви між арміями прихильників Цезаря Октавіана та Марка Антонія та арміями його вбивць Марка Юнія Брута та Гая Касія Лонгіна у 42 р. до н.е. Золотий час міста припав на часи Римської імперії, а покинутий лише після османського завоювання 14 століття.

Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports

Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports

Фото: Hellenic Ministry of Culture and Sports


Катерина Глянько, Апостроф





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