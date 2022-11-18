В Іспанії виявили останки стародавньої черепахи розміром з легкову машину

Тварина мешкала на Землі за часів динозаврів.

В Іспанії виявили останки стародавньої черепахи розміром з легкову машину
Вченим вдалося знайти останки давньої гігантської черепахи
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Вчені виявили в Іспанії останки гігантської черепахи, яка жила на Землі між 72,1 та 83,6 мільйонами років тому. За словами дослідників, це одна з найбільших черепах, які будь-коли жили на нашій планеті, повідомляє New Scientist.

Новий вид назвали Leviathanochelys aenigmatica. Вчені вважають, що довжина тіла тварини сягала 3,7 метра. Вона мешкала на Землі за часів динозаврів, як-от велоцираптора.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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