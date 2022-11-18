2022-11-18
В Іспанії виявили останки стародавньої черепахи розміром з легкову машину
Тварина мешкала на Землі за часів динозаврів.
Вченим вдалося знайти останки давньої гігантської черепахи© Новое время
Вчені виявили в Іспанії останки гігантської черепахи, яка жила на Землі між 72,1 та 83,6 мільйонами років тому. За словами дослідників, це одна з найбільших черепах, які будь-коли жили на нашій планеті, повідомляє
Новий вид назвали Leviathanochelys aenigmatica. Вчені вважають, що довжина тіла тварини сягала 3,7 метра. Вона мешкала на Землі за часів динозаврів, як-от велоцираптора.
Фаїна Вауліна, ZN.ua