До Землі летить потенційно небезпечний астероїд розміром з хмарочос

Він пролетить повз планету на швидкості, яка в десятки разів перевищує швидкість звуку, інформує ZN.ua.

До Землі летить потенційно небезпечний астероїд розміром з хмарочос
Астероїд зблизиться з Землею 1 листопада
© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine

Нещодавно виявлений «потенційно небезпечний» астероїд розміром з найбільшу будівлю у світі пролетить повз Землю 1 листопада. Як повідомляє Space.com, небесне тіло пролетить повз планету на швидкості 84500 кілометрів на годину, що приблизно в 68 разів вище за швидкість звуку.

Діаметр астероїда, що отримав позначення 2022 RM4, оцінюється в 330-740 метрів, що майже дорівнює висоті Бурдж-Халіфи - найбільшого у світі хмарочоса.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
В Україні презентували новий розвідувальний безпілотнік SharkВ Україні презентували новий розвідувальний безпілотнік Shark
Німеччина випробувала лазерну зброю проти дронівНімеччина випробувала лазерну зброю проти дронів
У Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фотоУ Британії під універмагом знайшли сотні скелетів – половина дитячі: фото
Стародавній вірус із вбивці перетворився на захисникаСтародавній вірус із вбивці перетворився на захисника
Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на ЗемліДослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі
Блок рекламы


Похожие новости
Вчені виявили найбільший "потенційно небезпечний" астероїд за кілька роківВчені виявили найбільший "потенційно небезпечний" астероїд за кілька років
Дослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на ЗемліДослідники NASA виявили нові потужні джерела метану на Землі
Астронавт МКС зробив знімок Землі з незвичайними блакитними спалахами в атмосфері: що цеАстронавт МКС зробив знімок Землі з незвичайними блакитними спалахами в атмосфері: що це
Астрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда ФаетонАстрономи помітили дещо незвичне у поведінці «потенційно небезпечного» астероїда Фаетон
Космічному апарату DART вдалося змінити маршрут астероїда: що це означає для планетиКосмічному апарату DART вдалося змінити маршрут астероїда: що це означає для планети
Астероїд, що вбив динозаврів, викликав глобальне цунамі – вченіАстероїд, що вбив динозаврів, викликав глобальне цунамі – вчені
До Землі на високій швидкості летять одразу чотири астероїдиДо Землі на високій швидкості летять одразу чотири астероїди
Телескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдомТелескоп у Чилі помітив довгий «хвіст» уламків після зіткнення DART з астероїдом
Вчені розповіли про найшвидшого птаха на ЗемліВчені розповіли про найшвидшого птаха на Землі
Удар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вченіУдар DART об астероїд був сильнішим, ніж очікувалося – вчені
Последние новости
Подгружаем последние новости