До Землі летить потенційно небезпечний астероїд розміром з хмарочос

Нещодавно виявлений «потенційно небезпечний» астероїд розміром з найбільшу будівлю у світі пролетить повз Землю 1 листопада. Як повідомляє Space.com , небесне тіло пролетить повз планету на швидкості 84500 кілометрів на годину, що приблизно в 68 разів вище за швидкість звуку.

Діаметр астероїда, що отримав позначення 2022 RM4, оцінюється в 330-740 метрів, що майже дорівнює висоті Бурдж-Халіфи - найбільшого у світі хмарочоса.