2022-10-31
До Землі летить потенційно небезпечний астероїд розміром з хмарочос
Він пролетить повз планету на швидкості, яка в десятки разів перевищує швидкість звуку, інформує
Астероїд зблизиться з Землею 1 листопада© NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine
Нещодавно виявлений «потенційно небезпечний» астероїд розміром з найбільшу будівлю у світі пролетить повз Землю 1 листопада. Як повідомляє
Діаметр астероїда, що отримав позначення 2022 RM4, оцінюється в 330-740 метрів, що майже дорівнює висоті Бурдж-Халіфи - найбільшого у світі хмарочоса.
Фаїна Вауліна, ZN.ua