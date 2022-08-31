Як було збудовано єгипетські піраміди: археологи дали несподівану відповідь

На території Єгипту піраміди Гізи, що є одним із найвідоміших культурних ландшафтів світу, давньоєгипетські інженери могли збудувати за допомогою колишнього русла Нілу, інформує Апостроф.

Про це повідомляє американське видання Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зазначається, що археологи під час вивчення зразків ґрунту на околицях Гізи виявили пилкові зерна. Спеціалісти дійшли висновку, що зразки належать до широкого часового діапазону - від 14 800 років до 5500 років. Ця знахідка говорить про те, що на місцевості була наявна рослинність та водоймище. Доставку каменю могли здійснювати суднами. Вчені припускають, що рукав Нілу міг доходити до Великого Сфінкса.

Проте наразі недостатньо екологічних доказів того, коли, де і як ці стародавні ландшафти еволюціонували.

Науковці завдяки новим палеоекологічним аналізам змогли реконструювати 8000-річну річкову історію Нілу у даному районі. Вони показали, що колишні водні пейзажі та більш високий рівень річки близько 4500 років тому могли сприяти будівництву комплексу пірамід.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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