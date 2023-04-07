Археологи знайшли на Волині митну пломбу періоду Київської Русі

На неї було нанесено зображення Іоанна Хрестителя.

Археологи виявили на Волині митну пломбу, яка датується періодом Київської Русі. Як повідомляє «Район. Історія», її знайшли в рамках проєкту «Нове будівництво навчального корпусу та укриття ліцею імені Олександра Цинкаловського по вулиці 20 липня, 21, у місті Володимирі», інформує ZN.ua .

Митну пломбу знайшли у місті Володимирі © Віктор Чухрай

Знахідка була зроблена під час розкопок урочища «Апостольщина». Пломба датується періодом Київської Русі (рубіж ХІ-ХІІ ст., «дорогичинський тип»).

Згідно з атрибуцією історика Олександра Алфьорова на лицьовому боці іконографічне зображення Святого Іоанна Хрестителя, на звороті – проквітлий хрест.

«На жаль атрибуція належності пломби до конкретного правителя на сьогодні не здійснена однак ця справа набула нового поштовху. Річ мініатюрна, діаметрами всього 13х10 мм, вислі печатки такого типу мають подібну іконографію однак значно крупніші та масивніші», – заявив археолог Віктор Баюк.