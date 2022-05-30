Ученые рассказали, как родился самый активный вулкан на планете

Первоначальный резервуар магмы оказался более глубоким, чем считалось до этого, информирует ZN.ua.

Ученые рассказали, как родился самый активный вулкан на планете
Первоначальный резервуар магмы вулкана Килауэа находился на глубине 90 километров
© Flickr/Conred Guatemala

Вулкан Килауэа на Гавайях называют самым активным в мире, но ученые до сих пор не могут понять, как же он появился. Но новое исследование предполагает, что первоначальный резервуар магмы находился на глубине 90 километров от «горячей точки», сообщает Science Alert.

В ходе предыдущих исследований были обнаружены два неглубоких резервуара магмы, но они были слишком маленькими для того, чтобы объяснить происхождение вулкана. Больший резервуар, который находится на глубине около 11 километров, обнаружили в 2014 году с помощью сейсмических волн. Новое же исследование показало, что первоначальный резервуар залегает даже глубже.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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