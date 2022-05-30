Ученые рассказали, как родился самый активный вулкан на планете

Вулкан Килауэа на Гавайях называют самым активным в мире, но ученые до сих пор не могут понять, как же он появился. Но новое исследование предполагает, что первоначальный резервуар магмы находился на глубине 90 километров от «горячей точки», сообщает Science Alert.

В ходе предыдущих исследований были обнаружены два неглубоких резервуара магмы, но они были слишком маленькими для того, чтобы объяснить происхождение вулкана. Больший резервуар, который находится на глубине около 11 километров, обнаружили в 2014 году с помощью сейсмических волн. Новое же исследование показало, что первоначальный резервуар залегает даже глубже.