Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла

Марсоход Perseverance сделал на Красной планете необычную находку – кусочек термоодеяла. Вероятно, оно появилось на Марсе в ходе посадки ровера в 2021 году. Сообщение об этом появилось на странице миссии в Twitter .

«Моя команда обнаружила нечто необычное: это кусок термоодеяла, который, по их мнению, мог попасть с моего спускового аппарата, реактивного ранца с ракетным двигателем, который помог мне приземлиться», - говорится в сообщении команды Perseverance.