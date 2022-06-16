Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла

Вероятно, он появился на Марсе в ходе посадки ровера.

Марсоход Perseverance нашел на Красной планете кусочек термоодеяла
Perseverance нашел на Марсе термоодеяло
© NASA

Марсоход Perseverance сделал на Красной планете необычную находку – кусочек термоодеяла. Вероятно, оно появилось на Марсе в ходе посадки ровера в 2021 году. Сообщение об этом появилось на странице миссии в Twitter.

«Моя команда обнаружила нечто необычное: это кусок термоодеяла, который, по их мнению, мог попасть с моего спускового аппарата, реактивного ранца с ракетным двигателем, который помог мне приземлиться», - говорится в сообщении команды Perseverance.


Фаина Ваулина, ZN.ua





Интересные новости
Китай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – BloombergКитай заявил о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации – Bloomberg
Илон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полетИлон Маск рассказал, когда Starship может совершить первый орбитальный полет
Вакцина от африканской чумы свиней создана во ВьетнамеВакцина от африканской чумы свиней создана во Вьетнаме
Археологи «собрали по кусочкам» редкий меч викинговАрхеологи «собрали по кусочкам» редкий меч викингов
«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе«Кирпичики жизни» впервые нашли на астероиде в космосе
Блок рекламы


Похожие новости
Марсоход Curiosity обнаружил странные «столпы» на Красной планетеМарсоход Curiosity обнаружил странные «столпы» на Красной планете
Марсоход NASA принял первое самостоятельное решениеМарсоход NASA принял первое самостоятельное решение
Ученые рассказали, как родился самый активный вулкан на планетеУченые рассказали, как родился самый активный вулкан на планете
Китайский марсоход «впал в спячку» на Красной планетеКитайский марсоход «впал в спячку» на Красной планете
Марсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планетеМарсианский вертолет «увидел» необычную местность на Красной планете
Вода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсоходаВода на Марсе сохранялась намного дольше, чем предполагалось - данные китайского марсохода
Марсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампанииМарсоход Perseverance прибыл в дельту древней реки для новой исследовательской кампании
На карликовой планете Церера обнаружили признаки вулканической активностиНа карликовой планете Церера обнаружили признаки вулканической активности
Марсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород МарсаМарсоход Perseverance полностью очистился от фрагментов грунта, заклинивших механизм сбора образцов пород Марса
Как марсоход "Кьюриосити" наткнулся на что-то похожее на цемент
Последние новости
Подгружаем последние новости